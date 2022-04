Quattro ponti di lusso, varata la "Renewal 3": superyacht di oltre 30 metri

Scende in mare la Navetta 33 M/Y “Renewal 3” varata la scorsa settimana nella Superyacht Yard di Ferretti Group di Ancona. Caratterizzato dallo scafo bianco con bulbo prodiero, questo superyacht di 33 metri di lunghezza fuori tutto e 7,52 metri di ampiezza garantisce performance ai vertici della categoria per navigabilità e stabilità.

Ampi gli spazi a disposizione su tutti i 4 ponti: i grandi saloni del ponte principale e ponte superiore, insieme ai generosi spazi esterni, sono il cuore della convivialità a bordo mentre la suite armatoriale wide body a prua del ponte di coperta e le 4 cabine ospiti nel lower deck garantiscono privacy ed intimità agli ospiti.

Superyacht dall’estetica essenziale e senza tempo, il M/Y “Renewal 3” gioca sul contrasto delle essenze nel design degli interni: il grigio con

venature bianche per le pareti e gli arredi, il marrone scuro per il parquet, con metallo satinato e marmo Arabescato Carrara. Gli spazi a bordo sono esaltati da amplissime finestrature su tutti i ponti. La luce naturale invade gli ambienti, in cui gli arredi, per la maggior parte freestanding con elementi in vetro, contribuiscono a dare un senso di leggerezza e trasparenza in una continuità tra interno ed esterno.La ricerca dell’interior design è stata curata dall’armatore, di provenienza europea, in collaborazione con il Custom Line Atelier. M/Y “Renewal 3”, Custom Line Navetta 33, nasce dalla collaborazione fra il Comitato Strategico di Prodotto e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group, che ne ha curato il progetto navale, sviluppato nella progettualità e nella costruzione dal team commessa barca dedicato all’armatore e composto da tecnici, ingegneri, architetti, maestranze ed artigiani altamente specializzati.