Il vino marchigiano si fa bello in Germania, collettivo di aziende al ProWein

Obiettivo ProWein (Düsseldorf, 10-12 marzo) per i vini delle Marche, a partire dalla presenza in Germania delle cantine socie dell’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt). Saranno 21 le aziende Imt concentrate in una collettiva regionale (pad. 17, A04 - A05 - A27 - A35) e tra i padiglioni in fiera (pad. 15 e 16), in rappresentanza del Verdicchio dei Castelli di Jesi, del Matelica e delle altre principali denominazioni dell’area. “Dopo Wine Paris & Vinexpo Paris in Francia – ha detto il presidente del consorzio, Michele Bernetti – questo è il secondo grande appuntamento business per le nostre imprese, in attesa del Vinitaly di aprile a Verona, dove saranno presenti complessivamente 80 soci. L’obiettivo prioritario in Germania sarà rivolto ovviamente al mercato tedesco ma anche a quello del Nord Europa e asiatico, che nel complesso rappresentano circa il 35% del totale export del Verdicchio. Servirà in particolare assecondare e spingere sul mercato la crescita del valore del nostro prodotto in bottiglia”.

Ammontano complessivamente a oltre 2 milioni di euro gli investimenti in promozione per l’anno in corso previsti dalle aziende afferenti all’Istituto marchigiano di tutela vini. Da una parte, con i fondi Ocm destinati alla promozione presso i Paesi terzi, il plafond di quasi 800 mila euro sarà investito in iniziative – degustazioni, press tour, seminari, masterclass, eventi e incontri B2B - nei mercati obiettivo Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Svizzera e Giappone. Attraverso la dotazione dei piani di sviluppo rurale (Psr Marche Misura 3.2) di 1,4 milioni di euro, i progetti Imt messi in campo riguardano invece attività come la partecipazione a fiere di settore, incontri B2B e B2C, degustazioni, workshop, eventi dedicati a buyer ed esperti di settore nazionali e europei, il rafforzamento dell’incoming dai Paesi Ue. Su questo fronte i mercati target, oltre all’Italia, sono Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Svezia, Austria e Danimarca.

Alla ProWein sono attesi circa 50 mila operatori professionali provenienti da oltre 60 Paesi in un matching commerciale con 5.700 espositori in 71.000 metri quadrati. Il focus di quest’anno è dedicato al vino green e sostenibile, tipologia che vede il territorio marchigiano tra i più virtuosi in Europa con un’incidenza del vigneto biologico sul totale della superficie vitata prossima ormai al 40%.