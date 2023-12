Il Marchese del Grillo raccontato...da un vino

FABRIANO - Una bottiglia di vino in grado di legare l’Associazione Marchese Onofrio del Grillo Fabriano e Avis per la creazione di un ponte capace di unire due mondi solo apparentemente molto distanti tra loro. È stata creata per l’Avis cittadino l’etichetta “Sturinalto”, un vino frizzante prodotto da Colonnara prodotta ad hoc per l'occasione e che richiama il simbolo stesso della citta, presente nei pacchi dono natalizi offerti proprio dall’Avis.

Non solo vino, perché all’interno del pacco è stato inserito un dépliant che racconta e spiega la vera storia di Onofrio, Marchese fabrianese al 100% poi diventato immortale – e romano – grazie al volto di Alberto Sordi diretto da Mario Monicelli nel film degli anni ’80.

«Noi siamo sul territorio, ed è la base di tutto. Noi come Avis sosteniamo associazioni, gruppi sportivi e momenti di cultura - Ha commentato il presidente dell’Avis fabrianese Sebastiano Paglialunga – e siamo contenti che nei circa 2.000 pacchi consegnati alle famiglie fabrianesi ci saranno altrettante bottiglie di vino “Sturinalto” con il racconto della storia di Onofrio del Grillo». Soddisfatto anche il presidente dell’Associazione Marchese Onofrio Grillo di Fabriano, Fabio Bianchi. «Sono convinto che quando due importanti realtà si uniscono per un obbiettivo comune, il risultato non può essere che ottimo, sono onorato di aver contribuito a realizzare un progetto dedicato esclusivamente all’Avis di Fabriano e di questo ringrazio il presidente dell’Avis, l’azienda Colonnara per la grande disponibilità e Bonfili Design per realizzazione grafica dell’etichetta».