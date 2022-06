Il sindaco fa il conto alla rovescia e pubblica le foto da sotto il palco: «Ora Vasco tocca a te»

ANCONA - «È tutto pronto per questa sera. Grazie alle decine e decine di persone coinvolte nell'organizzazione. Ringrazio tutti i nostri collaboratori, i volontari, prefetto e questore per il gran lavoro fatto e per quello che faranno. Ci auguriamo che tutto vada nel migliore dei modi. E ora, Vasco, tocca a te». Sono le parole del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli postate questa mattina sul suo profilo Facebook nel giorno del mega concerto del Blasco. Vicino una foto del mega palco che ospiterà il live allo stadio Del Conero.

Dopo 11 anni la città dorica torna ad accogliere allo stadio "Del Conero" il cantante rock di Zocca. Sono attese almeno 33mila persone. Già da ieri, negli spazi esterni all'impianto sportivo, sono comparsi i primi fan che hanno scelto di attendere l'evento in tenda.