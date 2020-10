Trippa alla marchigiana, la ricetta tradizionale

La trippa è una frattaglia usata in gastronomia ed è un piatto molto povero ed economico. Ogni regione ha la sua ricetta, questa è quella marchigiana (tratta da cucchiaio.it) con il suo sapore molto deciso.

Ingredienti (4 persone)

800 g di trippa

1 piedino di maiale

1 pezzetto di osso di prosciutto

450 g di cavolo

80 g di pancetta

2 patate

2 pomodori

8 cipolline

4 cucchiai d’olio

1/2 carota

1/2 costa di sedano

1 spicchio d’aglio

1/2 limone

2 cucchiaini di concentrato di pomodoro

brodo

prezzemolo

maggiorana

formaggio grattugiato

sale

Preparazione

Sbollentate il piedino di maiale e, in una pentola a parte, la trippa tagliata a quadrati. In una casseruola colma d’acqua salata mettete piedino e trippa e cuocete per due ore a fuoco lento. Scolate, disossate il piedino e tagliate la trippa a striscioline, filtrate il brodo. In un tegame scaldate quattro cucchiai d’olio, insaporitevi a fuoco vivo la pancetta a dadini, poca maggiorana e un trito di carota, sedano, aglio e prezzemolo. Aggiungete l’osso, la trippa, la carne del piedino, insaporite con la buccia di limone grattugiata, sale e pepe. Diluite il concentrato con poco brodo, versatelo nel recipiente e cuocete per un’ora e venticinque minuti. Sbollentate il cavolo, tagliatelo a falde, unitelo alla trippa con le cipolline e le patate tagliate a spicchi. Eliminate l’osso e terminate la cottura in trenta minuti. Servite a tavola con il formaggio grattugiato.