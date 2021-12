La traslazione di Loreto diventa un album musicale

E’ Translazioni il nuovo disco di Alberto Nemo, tra i vincitori di Musicultura 2018, pubblicato per il Natale 2021. L’album prende spunto dalla traslazione della Santa Casa di Loreto riportata con un’immagine allegorica nella copertina realizzata dall’artista Mauro Mazziero direttore del Mugellini Festival di Potenza Picena. Secondo la tradizione popolare, la casa dove ha vissuto la Sacra Famiglia è volata fino alla costa marchigiana dove si è depositata su un colle ricco di alberi di alloro. Nel disco il tema della traslazione è uno degli elementi caratteristici dell’opera musicale di Alberto Nemo ed è maggiormente evidente nelle sue rivisitazioni. I brani che l’artista rielabora sono trasportati nello spazio celeste e poi adagiati in una dimensione amena dalla quale risaltano nella loro purezza.

L'album

L’album contiene 9 tracce: quattro brani di musica essenziale tra cui “112527 Panarese” dedicato alla giornalista scientifica Rossella Panarese; una ballata della tradizione inglese con testo inedito “Canta con me (Scarborough Fair)”; la reinterpretazione di “Zitti e buoni” dei Maneskin; “Mudah” realizzato in collaborazione con Maurizio Maranto; “Vado”, l’ultimo brano, in collaborazione con la sassofonista inglese Chloe Cardin-Stewart.

Traslazioni è il sessantanovesimo disco del cantautore veneto, famoso per la sua voce angelica e le sue composizioni con l’accordatura aurea, pubblicato da Mayday e distribuito da Mugellini Dischi, verrà stampato esclusivamente in vinile solo su ordinazione e la copertina di ogni singola copia verrà dipinta a mano da Mauro Mazziero.