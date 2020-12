Ricette di campagna marchigiana, come si preparano gli sciughetti di mosto

Alla vista sembra marmellata, è una delle tipicità marchigiane buone a colazione, merenda o come dolce di fine pasto. Gli sciughetti sono un preparato a base di mosto di una rossa, noci, farina di mais o farina bianca. La preparazione che vi proponiamo è tratta dal portale blog.giallozzafferano.it.

Ingredienti

Ingredienti per due piatti piani di sciughetti:

•1.4 l di mosto (ottenuto facendo bollire precedentemente circa 3 l di mosto),

• 100 g circa di farina 0,

• 60 g di farina di mais,

• noci e mandorle in scaglie a piacere.

Procedura

Portare a bollore i 3 litri di mosto per circa mezz'ora togliendo mano a mano la schiuma che si forma. Qunado la quantità sarà ridotta a circa la metà rispetto all'inizio potete scegliere: o conservate in frigo per riprendere la preparazione in un secondo momento oppure procedere.

Se si decide di andare avanti, lasciate che il composto diventi tiepido per poi prenderne mezzo litro e scaldarlo di nuovo a fiamma bassa. Aggiungete la farina a pioggia mentre mescolate per circa mezz'ora.

Bollire i 3 l di mosto per circa mezz’ora togliendo la schiuma, fino a ridurlo meno della metà. Quindi lasciare intiepidire se si procede subito con la preparazione oppure conservare in frigo per un mese circa. A questo punto agiungete il mosto lasciato da parte, considerando che più se ne aggiunge e più si avrà una consistenza da marmellata. Il passo finale è l'aggiunta di noci e mandorle a scaglie. Versate tutto in un piatto cercando di mantenere uno spessore di circa 2 centimetri.

(Fonte ricetta: blog.giallozzafferano.it, foto tratta da Racconti di Marche).