La Moalli sceglie Senigallia, la vincitrice di Bake Off Italia posa davanti alla Rotonda

SENIGALLIA- La Rotonda di Senigallia come set pubblicitario scelto dal marchio Goldepoint con una madrina d'eccezione, Sara Moalli la vincitrice del contest di pasticceria Bake Off Italia 8 condotto da Benedetta Parodi.

In questi giorni sui profili social dell’azienda di abbigliamento e della Moalli, in versione modella, si nota la Rotonda come sfondo e un dettaglio a ridosso della scaletta laterale. Tra i numerosi commenti apparsi nella pagina Instagram (54.700 i followers) la Moalli ha spiegato gli scatti risalgono al mese di giugno. «Ero a Senigallia dice toccata e fuga a inizio giugno».