Nerea porta due gioielli al salone nautico: saliamo a bordo dei due yacht futuristici (made in Marche)

ANCONA - Nerea Yacht annuncia la sua partecipazione al Salone Nautico Internazionale di Genova con il nuovissimo NY 24 Limo, stiloso luxury tender, e con l’ammiraglia NY40, il 40 piedi del cantiere marchigiano.

NY 24 Limo

Un’elegante perla lunga 7,35 metri destinata ad essere la barca d’appoggio ideale per megayacht. Alessio Battistini e Davide Bernardini di IDEAEITALIA firmano anche questa versione del NY24: un tender dal design moderno e dalle dimensioni contenute: scafo bianco, elegante e pulito, una carena a “V” con deadrise di 18.5°, in grado di offrire un morbido passaggio sull’onda e una guida sicura anche con mare formato. Le notevoli doti marine di questa imbarcazione la rendono infatti perfetta alla navigazione sotto costa ma anche in mare aperto e, grazie ad un pescaggio molto ridotto, permette di raggiungere baie e insenature dal fondale molto basso. Inoltre, NY24 Limo presenta una timoneria idraulica che consente una guida precisa, fluida, che richiede meno manutenzione. La comoda plancetta strutturata a tre livelli dello specchio di poppa rende molto agevole la salita e la discesa dalla banchina, mentre, il portellone di poppa con la sua apertura elettrica consente l’ispezione del motore in sala macchine con estrema facilità. L’armatore del modello presente a Genova ha scelto di installare un BIMINI TOP a bordo: una protezione perfetta mentre si naviga che rende piacevole e rilassante l’esperienza di navigazione senza rinunciare alla linea fluida e sportiva del profilo di NY24 Limo. Come le versioni precedenti di NY24, anche questo modello è quindi votato all’esclusività, all’armonia delle forme e delle alternanze cromatiche, alla ricercatezza di materiali e finiture di altissima qualità. Tra i materiali scelti dell’armatore vediamo l’utilizzo del teak sintetico in sostituzione a quello naturale più comunemente utilizzato.

NY 40

Concepito e nato grazie a un armonioso lavoro di squadra di designer, maestri artigiani e tecnici specializzati, NY40 incarna perfettamente il DNA di Nerea Yacht e l’idea di nautica del suo fondatore Dario Messina. Il nuovo modello NY40 che sarà in mostra al Salone Nautico Internazionale di Genova in una versione dal carattere decisamente sportivo, è uno yacht open che si caratterizza per il perfetto equilibrio delle sue forme che, armonizzate da un gioco di luci e ombre, gli garantiscono una bellezza senza tempo, ispirata alle linee e alle proporzioni tipiche dell’arte classica.

L’anima sportiva e dinamica trova la sua massima espressione nelle linee esterne e nella navigazione, grazie alla carena a “V”, progettata dalla Zuccheri Yacht Design, che lo rende estremamente performante e confortevole. Sul ponte, personalizzato da un affascinante teak disposto a lisca di pesce, la vista viene subito conquistata dalla presenza del grande prendisole di poppa, realizzato con un’originale struttura perimetrale in acciaio tubolare rivestito da un filato intrecciato di design, privo di cuciture, altamente resistente e sostenibile, perchè ricavato dal riciclo della plastica. Il prendisole, oltre a presentare uno schienale regolabile, funge da garage: dotato di una funzionale apertura elettrica, permette di stoccare in modo semplice e agevole un piccolo tender gonfiabile di 2 metri o diversi water toys. Sotto l’hangar di poppa è posizionata la sala macchine, alla quale si può accedere sia da questa area sia dal portellone situato tra i due tavolini in teak disposti più a prua. Questi, completi di fusti telescopici in acciaio, possono accogliere fino a sei ospiti e fungono da base per ampliare ulteriormente il prendisole utilizzando i cuscini aggiuntivi del divano a 3 posti gavonato. L’area pranzo si compone di un mobile cucina personalizzato e attrezzato di frigorifero, ice-maker, scomparto per la raccolta rifiuti, piano cottura e lavabo. Il mobile cucina funge anche da base per la struttura del T-Top. La prua, raggiungibile con comodi passaggi laterali, ha un profilo elegante e slanciato e, quando si è in rada, può essere utilizzata come spazio relax.

Sottocoperta sono presenti la cabina di prua e una dinette spaziosa, ricca di scomparti per riporre effetti personali. Quest’ultima è caratterizzata da un divano a C lungo tutta la murata con al centro un tavolino che può essere abbassato, diventando così la base per riporre i cuscini aggiuntivi e trasformare l’area in una zona notte. La cabina di poppa, invece, presenta due letti singoli spaziosi e confortevoli che, aperti alla loro massima estensione, si trasformano in un unico letto king size. La lunghezza fuori tutto di 12,19 metri e il baglio di 4 metri conferiscono a NY40 una grande vivibilita? e gli permettono di ospitare dalle 10 alle 12 persone. Infine, la motorizzazione entrofuoribordo, quindi con piede poppiero, con due motori Yanmar 8LV370Z, permettono a questa versione di NY40 di navigare ad una velocità di crociera di 25 nodi e raggiungere una massima di 38 nodi. Infine, va evidenziato che NY40 con una lunghezza complessiva di 12,20 metri si propone per il mercato italiano nella versione natante a 9,99 mt. Così, tutto il confort, l’eleganza e gli spazi di un 40 piedi si traducono nella semplicità dell’acquisto di un’imbarcazione che non necessita di immatricolazione e, inoltre, una soluzione molto attraente anche per il mondo del charter vista la gestione davvero agevolata.