L’abbraccio tanto atteso, ora si può: sala ad hoc nella residenza sanitaria

Una "sala degli abbracci" nella quale i familiari potranno avvicinarsi, toccare i propri cari e, appunto, tornare ad abbracciarli. La bella notizia arriva dalla Residenza Sanitaria Riabilitativa di Loreto “Abitare il Tempo-Santo Stefano Riabilitazione”, struttura Covid free dove la Direzione ha pensatodi allestire uno spazio adibito a una tipologia di incontri che finora, in epoca Covid, non era stato possibile.

Ora gli ospiti della struttura e i loro cari potranno toccarsi, stringersi, abbracciarsi in sicurezza. «E’ certamente un modo, da parte dei familiari in visita, per essere più vicini ai propri cari - dice il Direttore della RSA Antonio Maria Novelli - tenendosi la mano quando si parla, fare una carezza. Tutto ciò, ovviamente, in attesa e nella speranza che l’abbraccio, inteso nel senso “pre Covid” del termine, possa tornare presto a far parte della nostra normalità». La "stanza degli abbracci" ha l'obiettivo di limitare i disagi dovuti a questa forzata lontananza dai propri cari, imposta dai criteri di sicurezza.