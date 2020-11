Le Crocette in porchetta, un "must" sulle tavole anconetane: la ricetta

Le crocette, una volta pescate, necessitano di una procedura laboriosa e paziente, che ne determinano il costo e la difficoltà nel reperirle. Infatti per renderle commestibili occorre “sbeccarle”, cioè togliere sia le parti laterali sia il fondo del mollusco. A causa della durezza del guscio questa operazione viene eseguita con l’ausilio delle tenaglie. Una volta sbeccate devono essere lavate abbondantemente con acqua e aceto per spurgarle della bava che hanno in seno (praticamente la stessa procedura per lumache di terra). Le crocette si possono mangiare crude, con aggiunta di solo limone, oppure in porchetta.

Crocette in porchetta

Per cucinare le crocette in porchetta occorre un tegame molto largo dove versare ’olio di oliva nel quale faremo soffriggere l’aglio, il finocchio forte tritato e rosmarino, per poi aggiungere le crocette continueremo a cucinare a fuoco vivo. L’aggiunta di sale, pepe, un bicchiere di vino bianco e pomodori freschi tagliati finemente completeranno questo prelibato piatto anconetano che va degustato caldo.

(Fonte ricetta: visitancona.com; fonte foto: Lovelyancona.it)