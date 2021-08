Trova l'albero più "strambo", scatta e vinci un premio: il concorso di Pungitopo

Scopri gli alberi più belli del nostro territorio e potrai vincere un bel premio. E’ la proposta del circolo naturalistico il Pungitopo di Ancona che ha lanciato una campagna di ricerca fotografica degli alberi di maggiori dimensioni, vetusti o dal portamento curioso che si trovano nella provincia di Ancona, con un focus particolare sui comuni del Parco del Conero. Non solo alberi che troviamo in collina o in campagna a margine dei campi, ma anche in contesti urbani, all’interno delle città. L’iniziativa nasce con il patrocinio del Parco del Conero e la collaborazione della sezione Marche dell’AFNI (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani) e Foto De Angelis. Una proposta non solo per ammirare il verde ma anche per favorirne una migliore tutela. Infatti gli esemplari longevi di maggiori dimensioni che avranno i requisiti previsti dalla normativa nazionale saranno poi segnalati dal Pungitopo agli Enti preposti per essere riconosciuti alberi monumentali ed arricchire così il censimento dei patriarchi arborei a suo tempo certificato dal Corpo Forestale dello Stato. La partecipazione è aperta a tutti, non implica alcuna spesa e non richiede particolari conoscenze scientifiche: basta realizzare una bella foto ed indicare il luogo dello scatto in una scheda. La natura ringrazia ed anche la collettività considerando i benefici ed i servizi che ogni albero ci fornisce gratuitamente per moltissimi anni, anche secoli.

C’è tempo fino al 20 ottobre per inviare le schede e le immagini: le foto saranno valutate da una specifica giuria, e le più belle saranno premiate sabato 20 novembre 2021 nel corso di una iniziativa in occasione della Giornata dell’ Albero. Quindi occhi aperti durante le passeggiate o le vacanze perché la bellezza degli alberi aspetta solo di essere colta con un click. Il regolamento e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Pungitopo www.pungitopo.org o sulla sua pagina Facebook.