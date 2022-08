Modi di dire anconetani: perché si dice "La pigna nun bóle cu' le curone"?

ANCONA - Sarà capitato di sentire dire "La pigna nun bóle cu' le curone". Questo modo di dire, usato perlopiù dalle vecchie generazioni di anconetani, vuole significare che non basta essere nobili di nascita per avere diritto al cibo. Letteralmente, significa che "la pentola non bolle sulle corone nobiliari" e che, indipendentemente da chi si è, bisogna guadagnarsi la classica pagnotta.