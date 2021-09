Il gioco antistress del momento: perché il Pop It ha conquistato tutti?

Una tavola di silicone con dei bottoncini rialzati da premere e ripremere. Cos’ha di speciale il Pop It? E’ indubbio come sia diventato il gioco del momento.

Questo passatempo portato alla ribalta di Tik Tok è più di un semplice gioco, si candida a essere un vero e proprio antistress utile, ad esempio, per i bambini (ma non solo) costretti a lunghi viaggi in auto. In fondo, ripropone un’attività che tutti noi o quasi hanno messo in pratica da piccoli, quella di schiacciare le bolle presenti sul telo che ricopre gli oggetti fragili e “godere” di quello scoppiettio. La differenza è che mentre il telo andava poi gettato, il Pop it può essere riposto nel cassetto e tirato fuori all’occorrenza: schiacci, giri la tavola e schiacci di nuovo. I Pop It costano tra i 5 e 10 euro, si trovano nei negozi di giocattoli o anche in edicola ed esistono sotto diverse forme: dagli hamburger al sacchetto di patatine piuttosto che sotto forma di animali. Per alcuni modelli, come quelli di animali, c’è chi ha riscontrato qualche difficoltà in più a schiacciare le bolle.

Didattica

Ma dove sta scritto che il Pop it è solo un gioco? Indicato dai 3 anni di età in poi, il Pop it migliora concentrazione e ragionamento logico e pare che porti benefici anche a chi soffre di disturbi dell’apprendimento. Avete mai pensato a usarlo come “abaco” per insegnare ai bambini a contare? Esistono anche modelli a forma di numeri e simboli di operazioni.

Cover e portachiavi

Alcuni modelli di Pop it sono delle vere e proprie cover per lo smartphone, utilissimi quando siamo impegnati in conversazioni stressanti. Esistono anche Pop it da usare come portachiavi.

Poche regole

Ma esistono delle regole per giocare a Pop it? Ni. Possiamo giocare da soli come meglio vogliamo o, se in compagnia, si possono seguire queste indicazioni:

• Decidere chi inizia per primo

• Lanciare i dadi

• Scegliere la riga in cui far scoppiare le bolle

• Continuare a turno

• Evitare di scoppiare l’ultima bolla, il giocatore che sarà costretto a farlo perderà la partita

• Girare il Pop It e ricominciare a giocare