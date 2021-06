Spiagge di Collemarino e Passetto: guida completa ai servizi

Due spiagge care agli anconetani e ai turisti, sono quelle del Passetto e quella di Palombina/Collemarino. Ecco la guida per godere di una giornata al mare nei due differenti arenili, il primo, il Passetto, spiaggia sassosa così come il fondale; la seconda, Palombina/Collemarino, arenile e fondale di sabbia.

Passetto

Sosta agevolata

Dal 15 giugno al 15 settembre sarà attiva l’agevolazione di sosta nella zona Passetto per i giorni feriali e prefestivi con la tariffa di € 1,20 orarie, per un massimo di € 3,60 al giorno. Il provvedimento, con il quale si intende agevolare i fruitori dell’arenile del Passetto, riguarda le seguenti vie del “settore Adriatico”: Via Santa Margherita, – Via Panoramica (tratto compreso tra via Montegrappa e Via di Cocco), – Via Marotta, – Via Archibugi, – Via Duranti, – Via di Cocco, – Via Rismondo (tratto compreso da Via Montegrappa e Via Panoramica), – Via Pasubio, – Via Montegrappa (tratto compreso tra via Rismondo e via Panoramica). M&P Parcheggi provvederà all’attuazione dell’ordinanza a riguardo, alla installazione della prescritta segnaletica stradale ed alla divulgazione delle nuove tariffe



Ascensore

Da giugno, l’impianto sarà a disposizione del pubblico tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Dal 1 luglio 2021 e per tutto il mese di agosto l’impianto sarà in funzione per coloro che desiderano raggiungere la spiaggia dalle ore 8 alle ore 24. Al link https://www.conerobus.it/tariffe/tariffe-urbano-ancona/tariffe-urbano-ancona sono disponibili tutte le tariffe di biglietti e abbonamenti.

Palombina e Collemarino

Per agevolare l’accesso alla spiaggia di Collemarino ai numerosi frequentatori che ogni anno vi si recano e per favorire la sosta in sicurezza e un agevole raggiungimento dell’arenile, anche quest’anno è stato attivato il servizio di parcheggio associato al bus navetta per i bagnanti della spiaggia di Collemarino.

Il servizio è attivo dal giorno 12 giugno e terminerà il12 settembre.



Servizio parcheggio (ex supermercato SI di via Ricci):

tutti i week end (sabato e domenica) nel periodo compreso tra il 12/06/2021 al 11/07/2021

e dal 28/08/2021 al 12/09/2021

e tutti i giorni dal 17/07/2021 al 22/08/2020.

Nei periodi indicati il servizio è garantito dalle ore 08:00 alle ore 22:00.



Servizio bus-navetta

Servizio attivo dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

1) nei fine settimana (sabato e domenica) dal 12 giugno all’8 agosto con frequenza oraria di ogni 30 minuti.

2) tutti i giorni nella settimana dal 9 al 15 agosto, corse quotidiane con la stessa frequenza oraria.



Percorso navetta:

da parcheggio ex supermercato SI di via Ricci di Collemarino, con fermata davanti parcheggio ex Aethra, piazza di Collemarino, parcheggio palasport via Redi e ai punti di accesso alla spiaggia di Palombina nuova, con frequenza di corse ogni 30 minuti, con questi orari :

Mattino: ore 9.00, 9.30, 10.00, 10:30, 11.00, 11:30, 12.00, 12:30;

Pomeriggio: ore 15.00, 15:30, 16.00, 16:30, 17.00, 17:30, 18.00, 18:30, 19.00.



Servizi di spiaggia:

Le docce sono presenti a bordo spiaggia e sono state attivate. Sottopassi ripuliti, riverniciati ed aperti. I sovrappassi per l’accesso alla spiaggia sono operativi e transitabile anche il sovrappasso e il passaggio nei pressi della ex stazione di Palombina