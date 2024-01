Erba, salsiccia e casciotta: Pesaro, capitale della cultura, ha il suo panino dedicato

Il sapore e il gusto, quelli della tradizione cittadina, racchiusi nel panino che Baghetta – quality food ha dedicato alla Capitale italiana della cultura. “Complimenti. Una bella iniziativa, che mi auguro raccolgano altri commercianti – ha commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, testandolo in anteprima - che dimostra quanto questo importante riconoscimento abbia fatto scattare la voglia di partecipare, essere presenti, contribuire alla Capitale italiana della Cultura. E poi, è buonissimo!”. Erba, salsiccia e casciotta, questi gli ingredienti che uniscono semplicità e tradizione nel panino di “Pesaro 24”, ideato da Giacomo Casalboni e dal suo staff, da oggi nel menù del suo locale in via San Francesco 26.