Cucina di pesce formato fast food, ad Ancona apre il "Panino Marino"

ANCONA - Domani, lunedì 2 gennaio apre ad Ancona, in piazza Don Giovanni MInzoni 11A, il nuovo locale Il Panino Marino: la cucina di pesce formato fast food. Parte la nuova avventura del panino gourmet di mare, tutto preparato con cura in casa insieme ai condimenti e alle salse e servito nel pane artigianale.

Polipo, tonno, salmone, gamberi, trippa di rospo, pesce spada, seppie, calamari e merluzzo vengono preparati per essere serviti caldi nel pane, per un pasto che si presta ad essere consumato seduti al ristorante, all’aperto, a casa, in ufficio, dove si vuole.

Il Panino Marino ha anche la linea senza glutine con pane sfornato da un'azienda locale e una linea vegana, anche questa preparata in casa. Per i più golosi una grande novità: direttamente dall’Abruzzo una tipicità assolutamente da assaggiare, i Bocconotti. In menù ci sono 11 differenti panini di mare, tutti da provare. Il Panino Marino è anche su Facebook: https://www.facebook.com/ paninomarinoancona/.