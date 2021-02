Oggi è il "Pancake day", la ricetta del dolce preferito dagli anglosassoni (e non solo)

Come preparare il dolce che spesso vediamo sulle tavole delle serie televisive inglesi o statunitensi

Il 16 febbraio è il “Pancake day”. All’apparenza, un pancake sembra una crêpe, dalla quale si differenzia per lo spessore (nel pancake è maggiore).



Ingredienti

2 tazze di farina 00

2 cucchiai di zucchero semolato

2 cucchiaini di lievito in polvere

1/2 cucchiaino di sale

1 tazza e mezza di latte

2 uova grandi

2 cucchiai di olio vegetale

Procedimento

In una ciotola mettere insime zucchero, lievito, farina e sale. Unire latte, uova e olio vegetatale. A questo punto sbattere il composto e, quando sarà diventato quasi del tutto liscio, lasciare riposare per una decina di minuti. Mentre passa questo tempo, fare scaldare una padella antiaderente.

Dopo i 10 minuti, mettere 1 cucchiaino di olio vegetale nella padella, facendolo “allargare” su tutta la superfice. Aggiungere 2 cucchiai di composto cucendo ogni lato finché non si formano delle bolle sulla superfice della pastella. Quando il fondo diventa marrone, è il momento di togliere il pacake dal fuoco. A questo punto non resta che ripetere il procedimento per una nuova preparazione.

Accompagnamento

Sciroppo d’acero, zucchero a velo, marmellata, crema di nocciole o burro d’arachidi.