Nonni e nipoti insieme...di corsa: la gara podistica riparte col botto dopo la pandemia

FALCONARA - Circa 500 per la grande festa di popolo chiamata Nonni & Nipoti 2023, prima edizione dopo tre anni di assenza a causa delle restrizioni legate all’emergenza pandemica, la prima a doppia cifra (la numero 10). Mancava davvero all’estate falconarese il suo tradizionale evento podistico amatoriale organizzato dal Gruppo Amici per lo Sport con la cooperazione del Comune di Falconara Marittima, il sostegno dell’Univpm, di tante realtà sportive, commerciali e il patrocinio della Regione Marche. Una lunga giornata, quella di oggi, per tutta la macchina organizzativa. Con via Bixio già liberata dalle auto attorno alle 14 e le prime transenne per chiudere il tratto di strada, è partito l’allestimento del village con gli stand in piazza Mazzini tra giochi, musica e intrattenimento, truccabimbi, palloncini, baby dance e tanto altro. “La manifestazione del Gas - esulta il sindaco Stefania Signorini - è l’espressione di ciò che spesso non viene riconosciuto: Falconara è una città in movimento con una comunità vera che riesce a fare sinergie con le sue associazioni, si mobilita e vive”. Secondo l’assessore allo Sport, Raimondo Baia “Finalmente si ritorna alla normalità per una manifestazione che, al di là dello sport diventa un ricordo di famiglia, un filo intergenerazionale che unisce e che ci restituisce un senso di appartenenza”. Madrina e padrini dell’evento i campioni paralimpici Assunta Legnante e Matteo Giambartolomei, oltre a Fabrizio Fabretti, il “maratoneta del deserto”, protagonista lo scorso anno della Marathon des Sables nel Sahara. Tra gli stand anche quello dell’Univpm dedicato all’intelligenza artificiale con l’ingegnere Lorenzo Di Carlantonio e alla robotica con il professore David Scaradozzi e l’ingegnere Daniele Costa, nonché dell’Ast di Ancona con la Croce Rossa Italiana per promuovere la cultura della prevenzione. La festa è proseguita con cocomerata, lotteria e musica fino alla mezzanotte. “Il senso della gara è semplice - spiega Tarcisio Pacetti del Gas - il nastro tricolore unisce due generazioni, i nonni e i nipoti, così vicine e così lontane”. Un inno allo sport per tutti, all’estate, allo stare insieme. “Nonni & Nipoti” è la maggiore iniziativa organizzata dal Gas, attivo anche in importanti attività di prevenzione sanitaria e di eventi ludici. Negli anni l’evento è riuscito a coinvolgere oltre 4 mila persone di tutte le età.