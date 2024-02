Un pavimento dell'era imperiale in corso Mazzini: copertura e illuminazione, ma c'è il rebus ambulanti

ANCONA - Potrebbe rivedere la luce il pavimento di epoca imperiale ritrovato a Corso Mazzini durante dei vecchi lavori ai sottoservizi. L'opera, risalente al primo secolo d.C. è stata oggetto di una mozione presentata dal consigliere Massimo Mandarano in commissione e approvata all'unanimità. Se l'iter dovesse andare avanti (tutto è in fase embrionale) l'ipotesi è quella di applicare una copertura in cristallo con apposita illuminazione.

Il vecchio progetto, risalente al 2016, è stato messo in stand-by per via dei costi, allora stimati in 250mila euro. Oggi il lavoro, quantificato in circa 400mila euro, verrebbe finanziato tramite la partecipazione del Comune ad appositi bandi. Non ci sono, infatti, soldi pronti ad hoc nelle casse comunali. Tutto, insomma, ancora da definire sia nella burocrazia che nella copertura economica. Il nodo da sciogliere è anche legato al ritorno degli ambulanti: l'opera, nel tratto di corso accanto a piazza Roma, renderebbe problematica la reinstallazione delle bancarelle.