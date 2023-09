CRN al Monaco Yacht show, la cantieristica anconetana è in vetrina internazionale

ANCONA - CRN parteciperà al prossimo Monaco Yacht Show 2023, in programma dal 27 al 30 settembre. In questa prestigiosa cornice, il brand bespoke di Ferretti Group si appresta a scrivere un nuovo capitolo di una storia lunga 60 anni.

Il viaggio inizia nel 1963 dall’intuizione geniale dell’imprenditore marchigiano Sanzio Nicolini. In occasione del Salone Nautico monegasco, CRN racconterà la sua storia attraverso la CRN HERITAGE GALLERY dedicata a questi 60 anni: un percorso iconografico in cui saranno gli yacht più iconici a guidare la narrazione. Dalla Super Conero a Bagheera, da Fath Al Khair all’F100, il primo Explorer della nautica da diporto, passando da Azzurra, Il Vagabondo e Numptia: barche con approcci rivoluzionari e innovazioni progettate e costruite dal cantiere navale CRN in collaborazione con yacht designer di fama internazionale.

Fin dai primi progetti CRN ha infatti collaborato con i più importanti architetti e designer al mondo: Jon Bannenberg, Gerhard Gilgenast, Paola Smith, Terence Disdale, Alberto Pinto, Francois Zuretti, Laura Sessa Studio, Zuccon International Project, Studio Nuvolari Lenard. Più recenti le collaborazioni con Omega Architects, Studio Vallicelli Design, Vripack, Nauta Design e molti altri.