Miss Mamma Italiana è Ilaria, tecnico di radiologia

Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Lo scorso fine settimana, a Pisignano di Cervia, organizzata dall’Associazione Culturale “Francesca Fontana”, con il Patrocinio del Comune di Cervia, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”. Le mamme partecipanti, hanno prima sfilato in passerella con abiti eleganti poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche). La fascia di “Miss Mamma Italiana” (per le mamme dai 25 ai 45 anni) è andata a Ilaria Giorgini, 38 anni, tecnico di radiologia, di Falconara Marittima e mamma di Gaia di 11 anni. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it