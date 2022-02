Migliori parrucchieri d’Italia: ci sono due anconetani nella “Top Hairstylist”

ANCONA - Da oltre 20 anni, la Top Hairstylist – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia pubblica un book di 208 pagine, curato e studiato per raccogliere quelli che sono ritenuti i migliori 200 saloni sul territorio italiano sugli 86000 esistenti. Quest’anno, per la provincia di Ancona sono stati scelti e pubblicati 2 parrucchieri: "Frha Hairstylist" di corso Amendola e "Danilo Parrucchieri" di via dei Garofani.

Nella selezione dei saloni pubblicati sono stati considerati diversi fattori, tra cui l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli.