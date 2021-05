Il sondaggio di Casa della Culture: Il tuo romanzo preferito diventa un podcast

In arrivo il podcast di Casa delle Culture: l'associazione partecipa all'iniziativa "Il Maggio dei Libri con 250 hertz - Letture ad alta voce". «Il romanzo più votato sarà il nostro primo podcast» scrive Casa delel Culture in una nota.

L'iniziativa

Il Maggio dei Libri 2021 è una campagna nazionale che ha l’obiettivo di evidenziare il valore sociale dei libri come elemento essenziale per la crescita personale, culturale e civile. Nell’anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, Il Maggio dei Libri celebra il Poeta dedicando la campagna all’amore, uno dei temi cardine della sua produzione, e alle sue declinazioni. La biblioteca di Casa Culture propone una selezione di quattro romanzi che narrano l’amore e vi invita a votare entro il 10 maggio il libro preferito, partecipando al sondaggio presente nel nostro evento facebook. Il romanzo con più voti verrà letto in versione integrale e diventerà un podcast, ci stiamo infatti muovendo per creare un nuovo canale in cui potrete riascoltare le dirette e i temi che ci stanno più a cuore.