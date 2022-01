"King of pizza 2", lo jesino Daniele Bartocci in giuria

A chi spetterà l’onore di salire sul trono del Re? È questo il filo conduttore del programma televisivo King of Pizza dove i migliori pizzaioli italiani si sfideranno a colpi di pizza gourmet. Il format televisivo, dopo il successo dello scorso anno, è giunto alla sua seconda edizione ed è nato dall’idea di Dovilio Nardi, fondatore e presidente della Nazionale Italiana Pizzaioli, diretto da Roberto Cimatti insieme alla sua troupe televisiva.

King of Pizza 2 sarà composto da 20 puntate tra fasi iniziali e finalissima; il talent show andrà in onda a inizio 2022 su Canale Italia – Sky Italia (n.937) e sarà visibile successivamente anche sul canale YouTube di NipFood. In giuria, oltre a personaggi del calibro di Edoardo Raspelli (noto giornalista ex Melaverde Mediaset e critico gastronomico), ci sarà anche il giornalista marchigiano Daniele Bartocci ( primo a sinistra nella foto), eletto recentemente Professionista dell'Anno 2021 Giornalismo Sport&Food a Le Fonti Awards Milano. Nella storyline del programma circa 60 maestri pizzaioli accuratamente selezionati si troveranno come per magia nello storico castello di Gourmelandia (anno 1309). Se vorranno tornare nel 2022 dovranno dimostrare di saper superare sfide molto intense, cucinando le migliori pizze gourmet per il re. Ne rimarrà soltanto uno che sarà incoronato “Re della Pizza”. Piatti esteticamente curati, sapiente valorizzazione del Made in Italy e Haute Cuisine hanno regalato nella passata edizione il titolo di “Re della Pizza” al maestro pizzaiolo Matteo Sanna di Sassari che rappresentò la Regione Sardegna con la pizza “Sardegna in Valigia”. Sanna vinse il premio battendo la concorrenza del pugliese Oronzo Quarta e del veneto Eros Cavaliere.

Ad eleggere il nuovo Re del contest internazionale di pizza gourmet sarà una giuria d’eccezione composta, tra gli altri, da Edoardo Raspelli (critico gastronomico), Dovilio Nardi, Presidente Nip, Antonio Sorrentino, Executive Chef della catena ‘Rossopomodoro’, chef Sergio Ferrarini (Responsabile MARR Academy), Emilio Vattimo (Nip World MasterChef) e il Vice-Presidente Nip Matteo Giannotte. Non mancheranno sorprese, ospiti speciali e personaggi di rilievo della cucina e della ristorazione italiana coinvolti dalla Nazionale Italiana Pizzaioli (NIP). NIP detiene 8 Guinness World Records tra cui la Pizza più lunga del Mondo all’Expo di Milano 2015 (Pizza di 1.595,45 metri) e il Pane Gluten Free più lungo del mondo (Brescia 2013 – 58,10 mt), con all’attivo fiere ed eventi internazionali quali il Tour Mondiale Ferrari Challenge.

