L'infermiere che non ti aspetti, David Mazzoni canta per il piccolo fan

Sorpresa oggi per un bambino del reparto di Cardiochirurgia pediatrica. L'infermiere ha la voce da applausi, ma è il finalista di Italia’s got talent

Sorpresa oggi per il reparto di Cardiochirurgia pediatrica e congenita diretta dal dottor Marco Pozzi. Il tenore David Mazzoni che ha partecipato ad Italia’s got talent arrivando al secondo posto ha fatto visita ad un paziente ricoverato amante dell’opera. Il dottor Pupozzi, per l’occasione “Pupozzotti”, è entrato nella camera del piccolo paziente iniziando a cantare delle arie dell’opera ed ecco che David Mazzoni travestito da infermiere ha corretto il dottore e iniziato a cantare lasciando tutti a bocca aperta.

Tutta l’associazione un Battito di Ali ringrazia David per aver risposto immediatamente alla richiesta e aver regalato un momento speciale al bambino ricoverato. «Con la coordinatrice del reparto, dottoressa Chiara Gatti - sostiene la Presidente Valentina Felici- abbiamo svolto tutte le procedure necessarie per rendere possibile questo regalo. Organizzare questi bellissimi eventi ha ripercussioni su tutto il reparto poiché poi tutti i piccoli e grandi pazienti hanno potuto godere della bella performance di David. Tutto questo è possibile grazie in primis al dottor Marco Pozzi che pensa al benessere dei nostri piccoli e grandi cuori birichini, alla coordinatrice dr ssa Chiara Gatti e a tutto il personale medico e infermieristico che partecipa a queste iniziative. Ma ci tengo a ringraziare anche Valeria Renson delle Clownenerie che ogni volta ci aiuta a realizzare i “sogni “ dei nostri piccoli. Oggi abbiamo conosciuto una bellissima persona con una voce grandiosa, grazie David! E speriamo che questo sia solo l’inizio di una lunga collaborazione con il tenore Mazzoni».