Format metropolitano, cento posti auto e anima green: l'ex Podesti lascia spazio a Lidl

ANCONA – Lidl Italia, catena di supermercati con 700 punti vendita nel Paese, ha inaugurato un nuovo store ad Ancona, alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini. Il supermercato sorge in Via della Montagnola 30, presso l’ex IPC Podesti, e sostituisce il precedente Lidl di Via Flaminia, aperto al pubblico oltre 20 anni fa e ormai non più rispondente all'immagine aziendale. Il nuovo store rappresenta l’8° punto vendita Lidl tra la città e la provincia di Ancona e la sua inaugurazione avviene a poco più di un mese da quella del nuovo supermercato di Falconara Marittima (AN), aperto al pubblico lo scorso 24 marzo.

Un edificio green

Il nuovo punto vendita rispetta pratiche di progettazione e costruzione che puntano alla modernità e all’efficienza energetica. Il supermercato, infatti, è frutto di un progetto che ha portato al recupero dell’area che un tempo ospitava l’istituto professionale per il commercio di Ancona, con conseguente consumo di suolo pari a zero. L' operazione di riqualificazione ha permesso all’Insegna di dare vita ad una struttura maggiormente in armonia con il tessuto urbano circostante, che si sviluppa in verticale secondo un format metropolitano che si adatta agli spazi cittadini. Nella progettazione dell’edificio, l’azienda ha previsto un parcheggio seminterrato con oltre 100 posti auto a favore della clientela e un parcheggio scoperto all’esterno del punto vendita, dotato di rastrelliere per biciclette e di un una colonnina per la ricarica gratuita di auto elettriche. Infine, l’Insegna, da sempre attenta al contesto in cui opera, ha contribuito al recupero dell’intera zona adiacente al proprio supermercato, con la bonifica dell’area verde che costeggia la strada che da via della Montagnola arriva fino al campo Nelson Mandela e la realizzazione di una nuova colonia felina.

La strategia energetica

Lo store di Via della Montagnola - con un’area vendita di oltre 1.400 mq - è dotato di un impianto fotovoltaico da 215 kW e di ampie vetrate che favoriscono la luminosità naturale e riducono di conseguenze i consumi di energia. Il nuovo edificio rientra in classe energetica A e, oltre a disporre di un impianto di luci a LED che permette di risparmiare oltre il 50% rispetto alle precedenti tecnologie, impiega esclusivamente energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Nell’ambito della propria strategia di crescita sostenibile, infatti, l’Insegna ha attuato negli ultimi anni diverse e importanti misure verso la completa sostenibilità energetica, concretizzando il proprio passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili a uno basato sulle fonti rinnovabili. La scelta di Lidl Italia di approvvigionarsi di energia sostenibile è stata compiuta sin dal 2015, quando ha iniziato ad acquistare energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili. Negli anni successivi l’Azienda ha avviato anche una propria produzione di energia mediante fotovoltaico e, grazie ai propri impianti, ha più che raddoppiato il valore prodotto di anno in anno, superando gli 11 milioni di kWh di energia fotovoltaica.