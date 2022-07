Le grotte del Passetto su La7, Fabio Troiano in città: perché i pescatori hanno scavato proprio là?

Ancona protagonista sulla tv nazionale, questa volta su LA7: Fabio Troiano, attore e conduttore della trasmissione “Bell’Italia in viaggio” ha portato i telespettatori alla scoperta delle grotte del Passetto.

Nella puntata andata in onda, Troiano ha dialogato con il geologo Alberto Dubbini sulla genesi e l’utilità, anche in tempi antichi, delle bellissime grotte. Dalle prima, ricavate alla fine dell’800 a oggi. Dubbini e Troiano hanno anche spiegato perché i pescatori hanno scavato proprio quel tratto di roccia. Non una scelta casuale, piuttosto tattica: questo tratto di costa è riparato dal moto ondoso da una scogliera naturale, che protegge da molte mareggiate. Dal Passetto, in pratica, si può uscire in mare quasi con qualsiasi condizione meteo. Non solo: l’area, tra le poche di Ancona esposte a sud, è riparata dal vento al punto che anche di inverno si può godere di un clima più accogliente. Poi l’identikit dei “grottaroli”, oggi eredi di una cultura. Il video è recuperabile sul suto internet di LA7.