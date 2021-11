Giornate FAI per le scuole, gli appuntamenti nelle Marche

Modellate sulle Giornate FAI di Primavera e di Autunno, il più diffuso e partecipato evento nazionale dedicato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano alla promozione del patrimonio di natura e storia dell’Italia, tornano nella settimana dal 22 al 27 novembre le Giornate FAI riservate alle scuole, giunte alla decima edizione. Le Delegazioni di volontari FAI organizzeranno in tutte le regioni visite speciali riservate alle classi “Amiche FAI” e gestite interamente dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i docenti. Indossati i panni di narratori d’eccezione, gli Apprendisti Ciceroni accompagneranno le classi in visita alla scoperta di luoghi dal valore storico, artistico, naturalistico e comunque identitari, ovvero significativi per loro e per le loro comunità. Chiese e palazzi, sedi delle istituzioni, riserve naturali, parchi e giardini storici, quartieri cittadini e molti altri

luoghi saranno aperti e raccontati agli studenti dagli studenti, in un progetto di educazione tra pari di grande soddisfazione per tutti; un’esperienza formativa unica e originale, che è anche l’occasione per i ragazzi di valorizzare il proprio territorio, mettendosi al servizio della loro comunità. L’evento è riservato alle Classi Amiche FAI che, sottoscrivendo l’iscrizione, condividono gli obiettivi della Fondazione e contribuiscono alla sua missione di tutela e valorizzazione del patrimonio di natura e storia del nostro Paese.L'elenco completo degli itinerari nelle Marche è consultabile a questo link. Nella nostra provincia, c'è l'evento di Senigallia- Gli Apprendisti Ciceroni vi porteranno a scoprire un percorso tra arte, cultura e paesaggio legato a Mario Giacomelli. Ingresso dedicato agli iscritti FAI con possibilità di iscrizione in loco. Apertura a cura di Gruppo FAI di Senigallia (solo in condizioni meteo favorevoli).

Tipologia

Percorso ad anello di 10 km in campagna, con alcune strade sterrate.

Giorni e orari

Lunedì 22 novembre: 08:30 - 13:00 / 00:00 - 00:00

Note: 3 turni con partenza 8.30 - 9.00 - 9.30 ( ultimo turno )

Martedì 23 novembre: 08:30 - 13:00 / 00:00 - 00:00

Note: 3 turni con partenza 8.30 - 9.00 - 9.30 ( ultimo turno )

Mercoledì 24 novembre: 08:30 - 13:00 / 00:00 - 00:00

Note: 3 turni con partenza 8.30 - 9.00 - 9.30 ( ultimo turno )

Giovedì 25 novembre: 08:30 - 13:00 / 00:00 - 00:00

Note: 3 turni con partenza 8.30 - 9.00 - 9.30 ( ultimo turno )

Venerdì 26 novembre: 08:30 - 13:00 / 00:00 - 00:00

Note: 3 turni con partenza 8.30 - 9.00 - 9.30 ( ultimo turno )

Sabato 27 novembre: 08:30 - 13:00 / 00:00 - 00:00

Note: 3 turni con partenza 8.30 - 9.00 - 9.30 ( ultimo turno )

Contatti per prenotare:

Email: prenotazioni.ancona@delegazionefai.fondoambiente.it