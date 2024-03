Da Ancona a Tirana, la sua musica raccoglie applausi: masterclass e concerto per Strappati in Albania

TIRANA - Dal 11 al 16 Marzo, il concertista anconetano Gianmario Strappati ha tenuto masterclass e concerti in Albania, ospite dell’Università delle Arti di Tirana e dell’Albanian Brass Festival. Accompagnato dall’Archidea String Quartet (musicisti dell’orchestra della Radiotelevisione Nazionale) il solista si è esibito in un recital presso la Sala Cesc Zadeja dell’Universiteti i Arteve alla presenza del Direttore, del corpo docente e dei numerosi studenti con una partecipazione di pubblico Sold Out. Un programma musicale proposto nei vari appuntamenti con autori quali: A. Marcello, V. Bellini, G. Donizetti, G. Puccini, V. Monti, A. Giacometti, A. Holley, P. Quilichini, G. Luppi, P.Rosato, M. De Federicis, N. Paganini e J. S. Bach.

Al termine di una settimana ricca di eventi artistico-didattici, il musicista ha ringraziato pubblicamente l’Università di Tirana, l’Albanian Brass Festival, i docenti e gli studenti della Facoltà di musica, nonché il Conservatorio G. Verdi di Ravenna che hanno realizzato con il progetto Erasmus+ questa iniziativa della quale lo stesso Strappati ne è stato Visiting professor e concertista. L’artista dorico, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo è già atteso per la prossima settimana a Napoli dove terrà un recital per Tuba e archi, a ricordo dei 20 anni dalla scomparsa di Annalisa Durante, associazione della quale lo stesso ne è testimonial.