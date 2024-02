Verso l'8 marzo, come preparare la "torta mimosa"

Ecco la ricetta della torta mimosa, un dolce soffice e delizioso perfetto per celebrare l'8 marzo, la Festa della Donna, o qualsiasi altra occasione speciale:

Ingredienti

Per il Pan di Spagna

6 uova

180 g di zucchero

180 g di farina

1 bustina di lievito per dolci

Scorza grattugiata di 1 limone

Per la Crema Chantilly

500 ml di panna fresca da montare

100 g di zucchero a velo

Estratto di vaniglia (o vanillina) a piacere

Per la decorazione:

Zucchero a velo

Scaglie di cioccolato fondente o bianco

Mimose vere (facoltativo)

Istruzioni

Preriscalda il forno a 180°C e imburra e infarina uno stampo per torte a cerniera o uno stampo rotondo del diametro di circa 24 cm. Prepara il Pan di Spagna: In una ciotola, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi la scorza grattugiata di limone. Setaccia la farina con il lievito e aggiungila gradualmente al composto di uova e zucchero, mescolando delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto per non smontare il composto.

Versa l'impasto nello stampo preparato e livellalo con una spatola. Inforna in forno già caldo per circa 25-30 minuti o fino a quando il Pan di Spagna risulta dorato e un inserto inserito al centro esce pulito. Una volta pronto, lascia raffreddare il Pan di Spagna completamente.

Prepara la Crema Chantilly: In una ciotola grande, versa la panna fredda e montala con uno sbattitore elettrico o una frusta fino a quando diventa soda e montata. Aggiungi lo zucchero a velo e l'estratto di vaniglia e mescola delicatamente fino a incorporare gli ingredienti. Metti la crema chantilly in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Una volta che il Pan di Spagna è completamente raffreddato, taglialo in due strati orizzontali utilizzando un coltello seghettato.

Spalma generosamente uno strato di crema chantilly sulla parte superiore del primo strato di Pan di Spagna. Posiziona delicatamente il secondo strato di Pan di Spagna sopra la crema. Copri la parte superiore e i lati della torta con il resto della crema chantilly. Puoi decorare i bordi con scaglie di cioccolato fondente o bianco, oppure con zucchero a velo setacciato. Se desideri, puoi decorare la torta mimosa con delle mimose vere o con fiori commestibili. Lascia la torta in frigorifero per almeno un'ora prima di servirla, in modo che si compatti bene e sia più facile da tagliare. Servi la torta mimosa come dessert speciale per festeggiare un'occasione speciale o semplicemente per deliziare i tuoi ospiti con il suo gusto soffice e delicato. Buon appetito!