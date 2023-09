Atterrano al ristorante con 4 elicotteri: gnocchi e cotolette per tutti, poi di nuovo in volo per la Croazia

CASTELFIDARDO - In tanti hanno visto quattro elicotteri sorvolare Ancona ieri. Stavano facendo rotta verso...un ristorante. I clienti de "La Fisarmonica" di Castelfidardo sono arrivati con i 4 velivoli. Erano francesi, arrivati dalla Corsica.

Hanno regolarmente prenotato via app, chiesto e ricevuto l'ok per i singolari atterraggi: tutto è andato bene, manovre da manuale. Gocchi e cotolette per tutti, poi di nuovo in volo, destinazione Croazia.