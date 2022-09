“Found Love” compie 30 anni e i DoubleDee volano da Amadeus: Domenella e Losito in prima serata su Rai1

ANCONA - “Found Love” compie 30 anni e i DoubleDee volano a Verona: Davide Domenella e Danny Losito si esibiscono da Amadeus. L’occasione è il programma televisivo “Arena Suzuki”, tre serate a ritmo di musica anni ’60, '70, '80 e ’90. Sul palco ci sarà anche il duo anconetano “DoubleDee” composto da Davide Domenella, noto produttore e dj in diversi locali tra cui l’ex Odissea, e il socio Danny Losito. Davide e Danny si esibiranno il 13 settembre in registrazione con “Found Love”, il capolavoro che proprio in questi giorni ha festeggiato il trentennale dall’uscita. La performance sarà visibile poi in una delle tre prime serate (17 settembre, 24 settembre o 1 ottobre)

Davide Domenella è dj e produttore dal 1977, ha collaborato con tantissimi artisti nazionali ed internazionali tra cui Avicii. Danny, dopo il successo di Found love, ha partecipato anche al festival di Sanremo con "Single". Ha collaborato anche con Ben Volpelier dei Curiosity Killed the Cat, storico gruppo anni '90, ed è la voce del brano dei sottotono "Solo lei ha quel che voglio". «Siamo molto felici, questa è la dimostrazione che le canzoni con le rughe non deludono mai» commenta Danny. «Festeggiare i 30 anni di Found Love all'Arena di Verona è meraviglioso. Peccato solo che io mi sia invecchiato a differenza del brano che invece sembra non farlo mai» aggiunge, ridendo, Davide.