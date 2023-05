Dalla vigna alla tavola, degustazione con chef e produttori: i ristoranti aderenti e il menù

ANCONA - Il progetto Dalla Vigna alla Tavola, che vede al centro la proposta di degustazioni dei vini delle cantine marchigiane e dei prodotti tipici del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche e dagli operatori del territorio, fa tappa in uno dei luoghi simbolo delle prelibatezze gastronomiche delle Marche, Portonovo. Il 17 maggio nella storica piazzetta di Portonovo, a due passi dal mare, nel ristorante Pesci Fuor d’Acqua, arriveranno in tavola i primi Moscioli Selvatici della Baia di Portonovo della stagione (Presidio Slow Food dal 2004). Grazie alla selezione di vini e cantine della sommelier Giovanna Tomassoni, dell’A.I.S. Marche, che guiderà la degustazione, impareremo i segreti degli abbinamenti tra le pietanze ed i vini.

È il cuore del progetto “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”, un viaggio tra i sapori e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche marchigiane, servite e raccontate da chef e produttori: dai vini DOCG, DOC e IGT delle Marche, a cui quest’anno si aggiungono le birre artigianali e agricole, in accompagnamento a piatti elaborati e preparati con prodotti alimentari di qualità. Ad ogni incontro, chef e produttori raccontano agli ospiti le peculiarità dei piatti preparati, nonché la storia dei loro vini e birre, mentre i sommelier descrivono gli abbinamenti proposti.

Quest’anno l’iniziativa ha un portale dedicato https://dallavignaallatavola. marcheandwine.it/ dove nella sezione eventi si possono trovare tutte le iniziative in programma giorno per giorno.

Il 17 maggio, alle 20,00, a Portonovo gli chef del Ristorante Pesci Fuor d’Acqua, delizieranno il palato dei commensali con specialità che possiamo definire a Metro 0.

L’esperta sommelier Giovanna Tomassoni proporrà abbinamenti di vini della province di Ancona e Macerata.

Il menù

Questo il menù proposto per la degustazione con i rispettivi vini abbinati:

Antipasto

Moscioli Selvatici della Baia di Portonovo e Fornarina

In abbinamento

Verdicchio Brut della Casa Vinicola Garofoli

Primo

Chitarrina ai Moscioli Selvatici della Baia di Portonovo

Vigor Marche IGT Passerina Cantina Umani Ronchi

Secondo

Seppia in casseruola con Patate e Carciofi

in abbinamento

Verdicchio di Matelica DOC La Monacesca

Sorbetto al Limone