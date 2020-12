Il ritorno alla normalità? Immaginalo attraverso il cibo: arriva “Food social night”

L'Associazione Italiana Chef e Artix fanno diventare Instagram una grande tavola comune, dove tutti i partecipanti a Food Social Night potranno dare vita a un suggestivo racconto corale per immagini dei propri piatti preferiti. Cultori del cibo, appassionati di cucina, chef professionisti, amanti della food photography, cuochi della domenica sono avvisati: per una sera al mese dei prossimi sei mesi la sfida è aperta sulla grande tavola di Food Social Night, luogo collettivo, rito comune, invito alla leggerezza per mettersi alla prova, concorrere all’assegnazione dell’Award e vincere una cena in un ristorante stellato. «In un periodo di grande difficoltà per le persone, le famiglie e le imprese – dichiara Marco Panella, presidente di Artix - vogliamo dare il nostro contributo per tornare al pensiero leggero, al piacere dello stare insieme e della conversazione, un piacere di cui la tavola e il cibo sono simboli, artefici e protagonisti. Food Social Night promuove uno storytelling estetico del mangiare, fatto di creatività, di disegno e di emozioni, fatto di amore messo in trasparenza perché preparare da mangiare, per sé o per altri, è sempre un atto d'amore. Food Social Night è un racconto corale al quale tutti possono partecipare e nel quale tutti possono lasciare un segno con l'emozione di uno scatto, con un piatto preparato da sé oppure semplicemente mangiato, in famiglia, da amici o al ristorante, in un'occasione di festa, in un pasto quotidiano, in un appuntamento di lavoro, in una cena preludio di una storia, in un momento da ricordare. Food Social Night ci accompagnerà una volta al mese per i prossimi sei mesi, raccoglierà suggestioni e, nelle nostre intenzioni, racconterà quello che ci aspettiamo essere il ritorno alla normalità, la normalità delle cose che abbiamo sempre conosciuto, del nostro ritrovarci in casa e al ristorante, del nostro ritorno al viaggio. Un viaggio che non è una stazione ferroviaria, un aeroporto o un casello autostradale, è un viaggio che si chiama vita». Daniela Galdi, presidente Associazione Italiana Chef: «La food photography è diventata un mezzo sempre più inclusivo in grado di azzerare distanze. E assaporare un piatto soltanto guardandolo sembra diventata la nuova missione (compiuta) di addetti ai lavori e amatori. AIC vuole premiare questo slancio creativo ed emozionale che vede il cibo protagonista con un Contest nuovo che si pone come un'iniziativa che non ha confini se non quelli di un piatto».

Il programma

Si comincia venerdi 11 dicembre: tra le ore 18.00 e le ore 24.00 chiunque potrà scattare e condividere le migliori foto a tema “cibo” come post sul proprio Instagram, taggando obbligatoriamente @associazioneitalianachef e aggiungendo l’hashtag #foodsocialnight. Queste menzioni permetteranno a una giuria qualificata, formata da chef ed esperti del settore, di selezionare 30 foto che saranno pubblicate sulla pagina Instagram dell’Associazione Italiana Chef (https://www.instagram.com/associazioneitalianachef/), nella sezione “Stories”, a partire dalle ore 13 del 12 dicembre e per 24 ore: durante questo periodo saranno gli utenti con un profilo Instagram ad avere la possibilità di votare. Il risultato ottenuto da ciascuna foto finalista, trasparente e popolare, sarà visibile sulla piattaforma social, sulla landing page del contest (www.foodsocialnight.com) e sul sito dell’AIC (https://www.associazioneitalianachef.it/) a partire dalle ore 14.00 del 13 dicembre.

Chi vince

La fotografia con il maggior numero di like sarà nominata con il Food Social Night Award di dicembre e vincerà un pasto-degustazione (pranzo o cena) per due persone in un ristorante stellato, il più vicino rispetto al luogo di residenza del vincitore. Le prime cinque fotografie per numero di approvazioni in modalità sondaggio sulle storie instagram “AIC” riceveranno invece una Menzione Speciale e saranno pubblicate sul sito dell’Associazione Italiana Chef e di quello del contest.

Per maggiori informazioni: https://www.foodsocialnight.com/