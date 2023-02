Dal sogno da bambina al taglio del nastro, Amina apre il suo centro estetico in città

JESI - Taglio del nastro, ieri sabato 11 febbraio, per il nuovo centro Amina Estetica. Alla cerimonia d’inaugurazione hanno partecipato, tra i vari invitati, anche il Sindaco del Comune di Jesi Lorenzo Fiordelmondo e l’Assessore del Comune di Jesi Emanuela Marguccio.

Dopo anni di esperienza in vari centri estetici Amina Moschini ha deciso di proseguire il suo cammino professionale da imprenditrice del settore benessere. Con passione e tenacia il centro estetico è ora diventato realtà, in Viale della Vittoria a Jesi. «Un’attività che sognavo da tempo, disegnando nella mente ogni dettaglio, pensando a come fare sentire a proprio agio, e coccolare le clienti che vorranno visitare il centro» spiega Amina, che ha sottolineato anche il supporto avuto dalla Confartigianato per iniziare questa nuova avventura.