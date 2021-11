Tartufo di Acqualagna, Cedroni nel "Grand'Ordine della Ruscella d'oro"

Chef pluristellato che ha portato le Marche nel firmamento della cucina internazionale, Moreno Cedroni (2 stelle Michelin), chef patron dei locali Madonnina del pescatore di Senigallia, il Clandestino di Portonovo e di Anikò di Senigallia, tra gli chef italiani più innovativi, entra nel Grand'Ordine della Ruscella d'Oro. L'evento al 'Salotto da gustare' a conclusione di uno spettacolo in cucina a firma del celebre cuoco stellato con una ricetta 'll tartufo bianco di Acqualagna dolce e salato': due portate al tartufo bianco di Acqualagna, che hanno suscitato lo stupore e strappato applausi dei commensali presenti al cooking show, sold out già da mesi, a poche ore dall'avvio delle prenotazioni.

«E' un riconoscimento di grande valore – afferma Chef Moreno Cedroni – ne sono davvero felice. Premi come questo nobilitano coloro che si impegnano a promuovere la qualità. Sono veramente grato. C'è un tesoro in questa terra: Acqualagna ha un dono della natura e con il tartufo di Alba non trovo differenze. Viviamo in una regione fantastica dove si vive benissimo. Dobbiamo portare avanti le nostre tradizioni e comportarci meglio: fare stare meglio l'ambiente cercando di non sprecare, questo è il futuro».

Estro, creatività, curiosità, sperimentazione. Trentasette anni di storia e storie, di duro lavoro, ma anche di genialità, esperienze nuove, viaggi che vanno dalla tradizione all’inesplorato da raccontare, contraddistinguono la carriera dello chef marchigiano che ha ricevuto il più alto risconoscimento della Capitale del Tartufo con questa motivazione: “Eccellenza italiana che racconta al mondo la passione, la creatività, intrecciando tradizione e innovazione in cucina, emozionando con sapori autentici che arrivano fino al cuore”. A conferire il prestigioso premio il sindaco Luca Lisi partciolarmente soddisfatto delle giornate di fiera.Grande successo per il terzo weekend della 56° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, che prosegue il 13 e 14 novembre con l'ultimo weekend con altrettanti ospiti prestigiosi, tanti eventi e sfide in cucina con il tartufo bianco. La 56° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna è organizzata dal Comune di Acqualagna con il patrocino del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il sostegno della Regione Marche e di Food Brand Marche.