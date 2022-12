Un biscotto al sapore di solidarietà, Frolla e le aziende alluvionate creano "briciole": appuntamento con il gusto in piazza ad Ancona

ANCONA - Basta poco per aiutare” questo lo slogan del biscotto “Briciole” che verrà venduto in piazza del Plebiscito nel punto vendita mobile del Frolla Bus. Un biscotto fatto con le materie prime delle aziende danneggiate dall’alluvione di Senigallia. L’iniziativa è stata promossa dai commercianti di Via degli Orefici. Una mostra fotografica nelle vetrine dei negozi di via degli Orefici, con i commercianti che ospiteranno una foto per ogni negozio, una foto artistica dei ragazzi di Frolla, il microbiscottificio di Osimo che con il suo lavoro vuole integrare i ragazzi diversamente abili nel contesto lavorativo. Una mostra fotografica che accompagnerà i visitatori fino alla fine della via, dove all’interno di piazza del Plebiscito troveranno il Frolla bus ad attenderli per un merenda gustosa e solidale. Oltre a biscotti e dolci vari sarà infatti disponibile il biscotto “Briciole”: questo biscotto è nato con la voglia di aiutare le imprese che sono state colpite dall’alluvione del 15 settembre 2022. Il nome “BRICIOLE” nasce dal principio che “basta poco per aiutare”. Gli ingredienti principali, le amarene e il cioccolato, sono delle imprese che hanno subito danni dell’alluvione.

Il Microbiscottificio Frolla è un’azienda di Osimo. La filosofia del prodotto è basata sul prodotto di qualità lavorato da soggetti disabili. Molti i riconoscimenti che l’attività ha ricevuto: Premio Europeo Cittadino dell’anno 2021, “Premio Inclusione 3.0” 2019 assegnato dall’Università di Macerata, Vincitori Oscar Green Marche 2022, premio sostenibilità Ki-Life 2022.