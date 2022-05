Nuovo B&B con affaccio sulla storia. Il sindaco al taglio del nastro: «Ancona sempre più attrattiva»

ANCONA - Il sindaco Valeria Mancinelli ha tenuto a battesimo il nuovo B&B con affaccio su piazza del Papa. «Ancona continua ad accrescere la sua attrattività» ha detto il primo cittadino al taglio del nastro nella struttura gestita da Francesca Scarpati. Composto da tre dimore con balcone su piazza del Papa, il B&B si appresta ad accogliere i turisti nel cuore della città. «Questo resort rappresenta un segnale importante di dinamicità del settore dell’accoglienza e, insieme ad altre strutture, qualifica e rende sempre più competitivo il capoluogo. Se ci sono imprenditori che decidono di investire, anche in maniera così significativa, sul territorio ed in particolare sul centro storico, significa che Ancona sta continuando ad accrescere la sua attrattività».

Anconetana d’adozione e figlia dell’ammiraglio Ubaldo Scapati, ex comandante del porto dorico, Francesca Scarpati è orgogliosa della sua impresa: «Ancona – afferma – è una città dalle grandi potenzialità, capace di offrire un ventaglio di emozioni con le sue tante bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche. Il fascino della struttura, che ha il pregio di sottolineare la vocazione turistica del capoluogo, mi ha spinto ad intraprendere questa avventura». Una storia secolare, quella di Palazzo Schellini, che nel 1861 ospitò la congrega anconetana della Giovine Italia mazziniana. La sua storia e la sua posizione hanno anche ispirato Nanni Moretti, che scelse le stanze, oggi divenute alloggi per turisti, per girare alcune scene del film “La Stanza del Figlio”. Il progetto è stato seguito dall’ingegner Laura Talevi e, per la parte degli arredi, dall’interior designer Maria Silvia Orlandini, che ha scelto i toni del chiaro per far risaltare le pietre antiche, mentre la direzione dei lavori è stata affidata all’ingegner Orlando Molini.