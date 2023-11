Come in Nord Europa: l'aurora boreale immortalata nell'Anconetano

SENIGALLIA- Aurora boreale visibile dalla spiaggia di velluto, non è stato un miraggio. Il fenomeno tipico in Nord Europa si è manifestato (caso rarissimo) anche alle nostre latitudini. Toscana, Lombardia, ma anche Senigallia e dintorni.

Che cos'è l'aurora boreale

L'aurora boreale è un fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre, caratterizzato da bande luminose che assumono un'ampia gamma di forme e colori, rapidamente mutevoli nel tempo e nello spazio, di solito di colore rosso-verde-azzurro, detti archi aurorali, causato dall'interazione di particelle cariche (protoni ed elettroni) di origine solare (vento solare) con la ionosfera terrestre. Tali particelle eccitano gli atomi dell'atmosfera che diseccitandosi in seguito emettono luce di varie lunghezze d'onda. Tutto questo quindi è stato possibile grazie a una tempesta magnetica forte (G3), secondo il National weather service che segnala anche "il potenziale per ulteriori periodi di G3 e maggiori tempeste mentre l’Europa e le Americhe passano al settore notturno. Un avviso G3 rimane in vigore per il resto della giornata del 5 novembre".