Spot per tv nazionali, si cercano attori per Ancona e provincia: come entrare nel cast

Guasco, società di produzione cinematografica e service per cinema e audiovisivi, organizza un casting per individuare i protagonisti di uno spot che sarà diffuso nelle tv nazionali. Si cercano i seguenti ruoli:

donna(45-50)

ragazza (25-30)

uomo (35)

ragazzo (20-30)

uomo(40-45)

Bambino (8-10)

Le riprese saranno effettuate durante la terza settimana di aprile 2021 nella provincia di Ancona ed è prevista una retribuzione. Gli interessati devono inviare, entro lunedì 5 aprile p.v. a info@guascosrl.it, i seguenti materiali:

una breve presentazione video (selftape max.1 minuto)

2 foto: primo piano e figura intera su sfondo neutro

breve cv artistico

In assenza di convocazione, spiega la società, il loro materiale verrà tenuto in archivio per altre produzioni.