Il tour solidale di Andrea Devicenzi fa tappa in città: il campione paralimpico sfida l'autismo

Senigallia ribadisce l’attenzione alle disabilità con il consigliere delegato al PEBA e coordinatore della Lega cittadina Andrea Carletti che ha accolto in città il campione paralimpico Andrea Devicenzi, impegnato in un tour solidale di 800 km in bicicletta che lo porterà fino a Roma per sensibilizzare l’opinione pubblica sul disturbo dello spettro dell’autismo.

Carletti, nel ringraziare Devincenzi per l’aiuto che il suo progetto Albatros sta cercando di dare alle famiglie dei ragazzi autistici, gli ha rinnovato la piena disponibilità a condividere il suo messaggio solidale e l’obiettivo del progetto Albatros che vuole aiutare i ragazzi autistici possano raggiungere un buon grado di autonomia nel rispetto della dignità della persona e dell’indispensabile lavoro che le famiglie fanno a supporto di questo percorso.

“Complimenti ad Andrea Carletti per il lavoro attento sulle disabilità che svolge nel solco della filiera di governo Lega e della sua personale sensibilità di amministratore e di disabile – dichiarano il segretario regionale della Lega Marche Giorgia Latini e quello provinciale Elena Campagnolo – Come è noto la Lega ha voluto la costituzione del ministero delle Disabilità e proprio in questi giorni, con la ministra Alessandra Locatelli, ha concluso con successo la prima edizione di ExpoAid, gli stati generali del settore che sono stati una fondamentale occasione di confronto e visione di prospettiva su cui basare le prossime azioni di governo. Siamo certe che Senigallia, con l’impegno diretto del nostro consigliere e coordinatore Carletti, potrà essere un punto di riferimento dell’azione sul territorio”