Che sorpresa in cardiochirurgia pediatrica! C'è Achille Lauro: promessa mantenuta

ANCONA - Achille Lauro in visita a sorpresa al reparto di Cardiochirurgia pediatrica di Torrette. Ad accoglierlo, oltre al personale sanitario, il Comitato Genitori Bambini Cardiopatici di Torrette.

«Oggi abbiamo ricevuto la visita in Cardiochirurgia pediatrica di Ancona di Achille Lauro- scrive in un post il comitato- ad accoglierlo il dr Marco Pozzi, la coordinatrice Dr.ssa Chiara Gatti e tutto il personale del reparto insieme ai referenti dell’associazione un battito di Ali ! Obiettivo della visita? Esaudire il desiderio di una nostra campionessa: incontrare il suo cantante preferito . Chi crede nei sogni dei bambini,semina amore in un futuro migliore . Grazie Lauro sei stato speciale , i bimbi ricoverati e i genitori hanno passato un bel momento oggi!».