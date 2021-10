Elezioni, a Castelfidardo vince ancora Ascani: «Apprezzato il nostro programma»

Sarà ancora Roberto Ascani, Movimento 5 Stelle e Castelfidardo Futura, il sindaco di Castelfidardo. La riconferma del primo cittadino fidardense, arrivata al ballottaggio con Gabriella Turchetti (Fratelli d’Italia, Fare Bene e Lega), è maturata con una percentuale del 59,77% pari a 4.171 voti sui 6979 totali. Un distacco netto, inequivocabile, che ha certificato la voglia della cittadinanza di dare ancora fiducia ad Ascani e alla sua squadra. L’ufficialità è arrivata intorno alle 16.20 all’esterno del Municipio dove si erano radunate decine di sostenitori del nuovo “vecchio” sindaco. L’affluenza è stata del 44,54%, in calo rispetto al 51,46% del primo turno e anche rispetto al ballottaggio del 2016 che fece registrare il 49,5%.

«La vittoria è stata piuttosto netta, sintomo che gli elettori e i cittadini hanno apprezzato il programma – ha affermato a caldo un’entusiasta Roberto Ascani – Il lavoro degli ultimi cinque anni non è stato tanto criticato ma apprezzato da larga parte della popolazione. Le basse percentuali al voto rispecchiano il quadro nazionale, da parte nostra ci dovrà essere sempre quella volontà di migliorarsi che ci ha sempre contraddistinto. Adesso voglio far convergere tutte le forze politiche nella direzione delle priorità verso Castelfidardo per quel che concerne i finanziamenti della comunità. Vogliamo essere veloci nella chiusura dei progetti già iniziati».

Si è complimentata con l’avversario, ma non ha nascosto la delusione, la sconfitta Gabriella Turchetti: «Accettiamo la sconfitta e garantiamo che vigileremo con la solita correttezza sull’operato di Ascani. Non mi sono mai aspettata nulla di particolare, ho giocato lealmente e combattuto per quello che potevo. Per Castelfidardo e per la destra è un’occasione persa ma se i cittadini hanno riconfermato Ascani con queste percentuali dobbiamo prenderne atto».

L'amarezza di Gabriella Turchetti | VIDEO