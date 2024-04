Consiglio regionale | Ausili sul lungomare di Montemarciano: «Al Comune 700mila euro, i risultati però sono scarsi»

MONTEMARCIANO - Marco Ausili, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, è intervenuto sulla gestione dei fondi regionali destinati alla difesa della costa di Montemarciano da parte del Comune. Il consigliere ha espresso preoccupazioni riguardo all'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione Marche al Comune, sottolineando l'importanza di un approccio costruttivo per il futuro del lungomare della città. Ausili ha evidenziato che la Regione Marche ha trasferito al Comune una somma consistente, pari a 700mila euro, per interventi di somma urgenza dal 2020 ad oggi.

"Auspichiamo una trasparenza totale sull'utilizzo di queste importanti risorse da parte dell'amministrazione comunale di Montemarciano," ha dichiarato Ausili. "Tuttavia, vogliamo evitare qualsiasi polemica e guardare in maniera costruttiva al grande progetto di ripasciamento straordinario, atteso da decenni da Montemarciano, che in tre anni questa Giunta regionale è riuscita a far partire." Il consigliere regionale ha inoltre fornito dettagli sui finanziamenti previsti per il ripascimento del litorale di Montemarciano, sottolineando l'importanza di tali interventi per la protezione e la valorizzazione della costa marchigiana. "Per tale ripascimento del litorale di Montemarciano sono stati stanziati oltre 9 milioni di euro, mentre per la realizzazione delle scogliere emerse e per il ripascimento del litorale sud di Montemarciano e Falconara altri 7 milioni di euro," ha spiegato Ausili. Le sue osservazioni sono state presentate durante la seduta odierna del Consiglio regionale.