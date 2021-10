Elezioni Castelfidardo, la festa è per Ascani | VIDEO

Roberto Ascani è stato rieletto sindaco di Castelfidardo. Suo il ballottaggio contro la candidata di centrodestra Gabriella Turchetti. E' festa in piazza. Il primo cittadino: «Opere priotirarie devono essere condivise anche dalle altre forze politiche»

Sarà ancora Roberto Ascani (Movimento 5 Stelle e Castelfidardo Futura) il sindaco di Castelfidardo. La riconferma del primo cittadino fidardense, arrivata al ballottaggio con Gabriella Turchetti (Fratelli d’Italia, Fare Bene e Lega), è maturata con una percentuale del 59,77% pari a 4.171 voti sui 6979 totali. L’ufficialità è arrivata intorno alle 16.20 all’esterno del Municipio dove si erano radunate decine di sostenitori del nuovo “vecchio” sindaco. L’affluenza è stata del 44,54%, in calo rispetto al 51,46% del primo turno e anche rispetto al ballottaggio del 2016 che fece registrare il 49,5%. Festa in piazza per la riconferma.