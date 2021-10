Ballottaggio amaro per Turchetti: «Chi diceva di sostenerci non lo ha fatto» | VIDEO

Le parole amare di Gabriella Turchetti, candidata del centrodestra uscita sconfitta dal ballottaggio di Castelfidardo. Il sindaco è Ascani: «Avevo idee, il programma e la voglia anche. Evidentemente chi nei vari colloqui sosteneva che avrebbe votato per noi non lo ha fatto»

Le parole amare di Gabriella Turchetti, candidata del centrodestra uscita sconfitta dal ballottaggio di Castelfidardo. Il sindaco è Ascani: «Avevo idee, il programma anche - dice Turchetti- evidentemente chi, nei vari colloqui, sosteneva che avrebbe votato per noi non lo ha fatto. Da parte dei soggetti esclusi dal ballottaggio non c'è stato sostegno e questa è la nota dolente che brucia di pù. A livello di rapporti umani credo di averne costruiti molti, mi aspettavo che amici non andati al ballottaggio ci avessero sostenuto. Non è stato così, ce ne faremo una ragione».