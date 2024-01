Epifania, che tempo farà? Le previsioni per il weekend: preparate gli ombrelli

Dopo un inizio di 2024 all'insegna della stabilità, la prima perturbazione dell'anno arriverà proprio in concomitanza con l'Epifania. Nei prossimi giorni infatti, le correnti umide interesseranno l'area del Mediterraneo, portando sull'Italia un calo delle temperature e qualche temporale. A partire da venerdì 5 gennaio, il peggioramento delle condizioni meteorologiche colpirà prima il Nord Italia e poi le regioni del Centro. Sono attesi fenomeni anche intensi soprattutto su Liguria, Toscana e Triveneto. Neve in arrivo sulle Alpi fin sotto i 1000 metri e localmente a quote collinari al Nord-Ovest. Per quanto riguarda Ancona, secondo gli esperti ci saranno cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento associate a piogge pomeridiane. nuvoloso in serata. Previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2061m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per il weekend dell'Epifania in Italia

Come confermato dagli esperti di 3bmeteo, il maltempo arriverà a "rovinare" il weekend della Befana: "Nella giornata dell'Epifania il fronte associato si concentrerà sulle nostre regioni nordorientali e sul Centrosud, colpendo più direttamente quelle del versante tirrenico, dove sono attese condizioni di maltempo localmente intenso. Sarà l'occasione per nuove nevicate sulle Alpi centro-orientali, oltre che sulla dorsale appenninica, con quota neve in abbassamento fin verso i 1200m su quella settentrionale, 1600m circa su quella centrale".

L'infografica di 3bmeteo

Il vortice in arrivo sul Mediterraneo e responsabile di questa ondata di maltempo dovrebbe rimanere saldo fino all'inizio della prossima settimana. Dopo l'instabilità di sabato 6 gennaio, anche domenica 7 sono attese nuove precipitazioni con episodi di maltempo accompagnati da nevicate in abbassamento di quota sull'Appennino. Per l'inizio della settimana successiva è anche atteso l'arrivo di un'irruzione artica, che porterà un diffuso calo delle temperature, soprattutto nel Nord Italia.