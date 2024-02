Meteo | Perturbazione atlantica in arrivo venerdì, torna la pioggia. Graduale miglioramento nel weekend

MARCHE - L’anticiclone è in fase di declino sotto la spinta del flusso perturbato atlantico, pilotato da una vasta depressione che entro il weekend si impadronirà di tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Al suo interno, afferma l'esperto di 3bMeteo Lorenzo Badellino, scorrerà una perturbazione che venerdì coinvolgerà gradualmente le Marche con piogge in intensificazione sulle zone interne e in estensione fino alle coste entro sera. Si tratterà di fenomeni perlopiù deboli, più frequenti sulle zone interne, specie verso i confini umbri. Sulla città di Ancora qualche rovescio giungerà in serata, di breve durata.

Soffieranno inoltre tesi venti di Garbino sulle valli appenniniche, con venti a tratti sostenuti fin sulle zone costiere. Alcune nevicate torneranno ad interessare l’Appennino, con limite pioggia-neve in calo fin verso i 1000m entro l’alba di sabato. Proprio sabato però la perturbazione sfilerà verso sudest e sulla nostra regione subentreranno parziali schiarite in mattinata, ma nel pomeriggio si assisterà ad un certo incremento dell’instabilità con la ricomparsa di qualche breve piovasco, più probabile sulle zone interne. Domenica sarà una giornata di attesa con clima asciutto e schiarite anche ampie, prima dell'ingresso di una nuova perturbazione nel corso di lunedì.