ANCONA - Il periodo a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo potrebbe risultare, a conti atti, uno dei più piovosi del 2024. Allerta rossa per maltempo oggi in Veneto e arancione in Emilia Romagna. Gialla in altre undici regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria. Previste piogge e temporali quasi ovunque.

Il meteo ad Ancona

Ad Ancona oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Secondo gli esperti di 3bmeteo la temperatur massima registrata sarà di 13°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1929m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso.

Allerta rossa, arancione e gialla venerdì 1 marzo 2024

Il maltempo non molla l'Italia e soprattutto il Veneto dove, anche oggi venerdì 1 marzo, è ancora allerta rossa per le condizioni meteo, con la pioggia protagonista nonostante il progressivo miglioramento annunciato. Situazione da monitorare anche in Emilia Romagna, con porzioni della regione caratterizzate dall'allerta arancione. Da giorni il Veneto convive con un quadro meteo complicato. La pioggia ha creato disagi e 'gonfiato' i fiumi soprattutto nella zona di Vicenza.

Occhi puntati sul Veneto, ma non solo

La Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità, valido fino alle 20 di oggi. Le condizioni di maltempo, fortunatamente, si sono attenuate nella giornata di ieri. Nel primo giorno di marzo, però, è prevista una fase di tempo moderatamente perturbato con precipitazioni diffuse a tratti moderate. La neve dovrebbe cadere a partire da 1600/1800 metri di quota, ma nel corso della giornata potrebbe presentarsi anche a 1200/1400 metri. Sulla base delle previsioni è confermata l'allerta rossa per criticità idrogeologica in particolare nella bassa padovana. In Emilia Romagna, prosegue il costante monitoraggio dei fiumi mentre è stata ammessa una nuova allerta, arancione e gialla (per possibili criticità idrauliche e idrogeologiche). La pioggia prevista nella giornata potrebbe comportare incrementi dei livelli dei corsi d'acqua del settore centro-occidentale e potrebbe innescare frane. In Lombardia, spicca l'allerta gialla a Milano. Sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

Che tempo farà nel weekend 2-3 marzo 2024

Nella giornata di sabato 2 marzo, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, il vortice si allontanerà verso la Grecia e la Turchia, un breve respiro anticiclonico si estenderà alle regioni meridionali dove sono attese condizioni migliori mentre al Centro e al Nord avremo ancora tempo a tratti instabile seppur con fenomeni non diffusi e non intensi. Ma domenica 3 marzo il tempo peggiora di nuovo. Una nuova intensa perturbazione atlantica raggiungerà le regioni centro settentrionali portando piogge e temporali, localmente anche forti e neve copiosa sulle Alpi occidentali fin dal mattino, gli accumuli freschi sulle Alpi occidentali potrebbero superare il metro di altezza.